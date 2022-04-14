Sandy Codex (SANDY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sandy Codex (SANDY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

Officiële website: https://www.sandycodex.com/
Whitepaper: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent

Sandy Codex (SANDY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sandy Codex (SANDY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 189.65K $ 189.65K $ 189.65K Totale voorraad: $ 724.63M $ 724.63M $ 724.63M Circulerende voorraad: $ 724.63M $ 724.63M $ 724.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 189.65K $ 189.65K $ 189.65K Hoogste ooit: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 Laagste ooit: $ 0.00022724 $ 0.00022724 $ 0.00022724 Huidige prijs: $ 0.00026305 $ 0.00026305 $ 0.00026305 Meer informatie over Sandy Codex (SANDY) prijs

Sandy Codex (SANDY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sandy Codex (SANDY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANDY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANDY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANDY begrijpt, kun je de live prijs van SANDY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SANDY Wil je weten waar je SANDY naartoe gaat? Onze SANDY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SANDY token!

