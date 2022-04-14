RUBY (RUBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RUBY (RUBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RUBY (RUBY) Informatie This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. Officiële website: https://rubythegoat.com/ Koop nu RUBY!

RUBY (RUBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RUBY (RUBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.10K Totale voorraad: $ 998.28M Circulerende voorraad: $ 998.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.10K Hoogste ooit: $ 0.00832301 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

RUBY (RUBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RUBY (RUBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RUBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RUBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RUBY begrijpt, kun je de live prijs van RUBY token verkennen!

Prijsvoorspelling van RUBY Wil je weten waar je RUBY naartoe gaat? Onze RUBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RUBY token!

