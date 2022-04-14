RETSBA (RETSBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RETSBA (RETSBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RETSBA (RETSBA) Informatie Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Officiële website: https://www.retsba.com

RETSBA (RETSBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RETSBA (RETSBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Totale voorraad: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Circulerende voorraad: $ 817.73M $ 817.73M $ 817.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Hoogste ooit: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00243255 $ 0.00243255 $ 0.00243255 Meer informatie over RETSBA (RETSBA) prijs

RETSBA (RETSBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RETSBA (RETSBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RETSBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RETSBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RETSBA begrijpt, kun je de live prijs van RETSBA token verkennen!

Prijsvoorspelling van RETSBA Wil je weten waar je RETSBA naartoe gaat? Onze RETSBA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RETSBA token!

