Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Recursive Sigil Protocol (GLYPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Informatie GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage. Officiële website: https://glyphsigilprotocol.framer.ai

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Recursive Sigil Protocol (GLYPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.48K Totale voorraad: $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.48K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Recursive Sigil Protocol (GLYPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLYPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLYPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van GLYPH Wil je weten waar je GLYPH naartoe gaat? Onze GLYPH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

