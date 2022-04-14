Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pyth USDC (PYTHUSDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pyth USDC (PYTHUSDC) Informatie This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Officiële website: https://app.morpho.org/vault Koop nu PYTHUSDC!

Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pyth USDC (PYTHUSDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 841.01K $ 841.01K $ 841.01K Totale voorraad: $ 796.99K $ 796.99K $ 796.99K Circulerende voorraad: $ 796.99K $ 796.99K $ 796.99K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 841.01K $ 841.01K $ 841.01K Hoogste ooit: $ 9.22 $ 9.22 $ 9.22 Laagste ooit: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Huidige prijs: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Meer informatie over Pyth USDC (PYTHUSDC) prijs

Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pyth USDC (PYTHUSDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PYTHUSDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PYTHUSDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PYTHUSDC begrijpt, kun je de live prijs van PYTHUSDC token verkennen!

Prijsvoorspelling van PYTHUSDC Wil je weten waar je PYTHUSDC naartoe gaat? Onze PYTHUSDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PYTHUSDC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!