PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Officiële website: https://ppkas.space/ Whitepaper: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper Koop nu PPKAS!

PPKAS (PPKAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PPKAS (PPKAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 568.58K $ 568.58K $ 568.58K Totale voorraad: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Circulerende voorraad: $ 772.82M $ 772.82M $ 772.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Hoogste ooit: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00073618 $ 0.00073618 $ 0.00073618 Meer informatie over PPKAS (PPKAS) prijs

PPKAS (PPKAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PPKAS (PPKAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PPKAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PPKAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PPKAS begrijpt, kun je de live prijs van PPKAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van PPKAS Wil je weten waar je PPKAS naartoe gaat? Onze PPKAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PPKAS token!

