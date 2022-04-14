POSTHUMAN (PHMN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in POSTHUMAN (PHMN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

POSTHUMAN (PHMN) Informatie The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg Officiële website: https://posthuman.digital/ Koop nu PHMN!

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor POSTHUMAN (PHMN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.02K $ 43.02K $ 43.02K Totale voorraad: $ 66.07K $ 66.07K $ 66.07K Circulerende voorraad: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 233.23K $ 233.23K $ 233.23K Hoogste ooit: $ 55.2 $ 55.2 $ 55.2 Laagste ooit: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Huidige prijs: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 Meer informatie over POSTHUMAN (PHMN) prijs

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van POSTHUMAN (PHMN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHMN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHMN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHMN begrijpt, kun je de live prijs van PHMN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PHMN Wil je weten waar je PHMN naartoe gaat? Onze PHMN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PHMN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!