Pollo (POLLO) Informatie Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF. The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo's proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users. Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media. Officiële website: https://pollo.lol/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/18weADozyVgpTnMCLRRehfh8TJHjuOLpywbUpk6jmRsY/pub Koop nu POLLO!

Pollo (POLLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pollo (POLLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.37K $ 54.37K $ 54.37K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.37K $ 54.37K $ 54.37K Hoogste ooit: $ 0.00172958 $ 0.00172958 $ 0.00172958 Laagste ooit: $ 0.00001478 $ 0.00001478 $ 0.00001478 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pollo (POLLO) prijs

Pollo (POLLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pollo (POLLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLLO begrijpt, kun je de live prijs van POLLO token verkennen!

Prijsvoorspelling van POLLO Wil je weten waar je POLLO naartoe gaat? Onze POLLO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POLLO token!

