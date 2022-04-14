PLUTO (PLUTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PLUTO (PLUTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PLUTO (PLUTO) Informatie Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Officiële website: https://plutoprays.com/ Koop nu PLUTO!

PLUTO (PLUTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PLUTO (PLUTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Totale voorraad: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Circulerende voorraad: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Hoogste ooit: $ 0.00155953 $ 0.00155953 $ 0.00155953 Laagste ooit: $ 0.00000656 $ 0.00000656 $ 0.00000656 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PLUTO (PLUTO) prijs

PLUTO (PLUTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PLUTO (PLUTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLUTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLUTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLUTO begrijpt, kun je de live prijs van PLUTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLUTO Wil je weten waar je PLUTO naartoe gaat? Onze PLUTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLUTO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!