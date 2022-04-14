Piteas (PTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Piteas (PTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What's next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Officiële website: https://piteas.io/ Whitepaper: https://docs.piteas.io/

Piteas (PTS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Piteas (PTS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Hoogste ooit: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Laagste ooit: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Huidige prijs: $ 0.04110468 $ 0.04110468 $ 0.04110468 Meer informatie over Piteas (PTS) prijs

Piteas (PTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Piteas (PTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PTS begrijpt, kun je de live prijs van PTS token verkennen!

Prijsvoorspelling van PTS Wil je weten waar je PTS naartoe gaat? Onze PTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PTS token!

