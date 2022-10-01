Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phoenix Blockchain (PHX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phoenix Blockchain (PHX) Informatie Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. Officiële website: http://phoenixblockchain.org/ Whitepaper: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf

Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phoenix Blockchain (PHX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.56K $ 33.56K $ 33.56K Totale voorraad: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Circulerende voorraad: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.56K $ 33.56K $ 33.56K Hoogste ooit: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Laagste ooit: $ 0.00145453 $ 0.00145453 $ 0.00145453 Huidige prijs: $ 0.0043777 $ 0.0043777 $ 0.0043777 Meer informatie over Phoenix Blockchain (PHX) prijs

Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phoenix Blockchain (PHX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHX begrijpt, kun je de live prijs van PHX token verkennen!

