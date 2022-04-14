ORE Network (ORE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ORE Network (ORE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ORE Network (ORE) Informatie The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token's utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Officiële website: https://ore.network/

ORE Network (ORE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORE Network (ORE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 210.89K Totale voorraad: $ 1.06B Circulerende voorraad: $ 563.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 396.96K Hoogste ooit: $ 0.304071 Laagste ooit: $ 0.00008554 Huidige prijs: $ 0.00037449

ORE Network (ORE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORE Network (ORE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORE begrijpt, kun je de live prijs van ORE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ORE Wil je weten waar je ORE naartoe gaat? Onze ORE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

