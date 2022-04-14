Offshift (XFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Offshift (XFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Offshift (XFT) Informatie Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO. Officiële website: https://offshift.io/ Whitepaper: https://open.offshift.io/offshiftXFT/new-papers/-/blob/main/Offshift%20Ecosystem%20Whitepaper.md

Offshift (XFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Offshift (XFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Totale voorraad: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Circulerende voorraad: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Hoogste ooit: $ 24.69 $ 24.69 $ 24.69 Laagste ooit: $ 0.04483419 $ 0.04483419 $ 0.04483419 Huidige prijs: $ 0.11329 $ 0.11329 $ 0.11329 Meer informatie over Offshift (XFT) prijs

Offshift (XFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Offshift (XFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XFT begrijpt, kun je de live prijs van XFT token verkennen!

Prijsvoorspelling van XFT Wil je weten waar je XFT naartoe gaat? Onze XFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XFT token!

