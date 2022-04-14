My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in My Neighbor Alice (ALICE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

My Neighbor Alice (ALICE) Informatie My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Officiële website: https://www.myneighboralice.com/ Whitepaper: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Koop nu ALICE!

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor My Neighbor Alice (ALICE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.30M $ 32.30M $ 32.30M Totale voorraad: $ 99.80M $ 99.80M $ 99.80M Circulerende voorraad: $ 99.80M $ 99.80M $ 99.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.30M $ 32.30M $ 32.30M Hoogste ooit: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 Laagste ooit: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 Huidige prijs: $ 0.3237 $ 0.3237 $ 0.3237 Meer informatie over My Neighbor Alice (ALICE) prijs

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van My Neighbor Alice (ALICE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALICE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALICE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALICE begrijpt, kun je de live prijs van ALICE token verkennen!

My Neighbor Alice (ALICE) Prijsgeschiedenis Door de ALICE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ALICE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ALICE Wil je weten waar je ALICE naartoe gaat? Onze ALICE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALICE token!

