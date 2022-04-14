Obortech (OBOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Obortech (OBOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Obortech (OBOT) Informatie OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Officiële website: https://www.obortech.io/

Obortech (OBOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Obortech (OBOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Hoogste ooit: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00701844 $ 0.00701844 $ 0.00701844 Meer informatie over Obortech (OBOT) prijs

Obortech (OBOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Obortech (OBOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OBOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OBOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OBOT begrijpt, kun je de live prijs van OBOT token verkennen!

Prijsvoorspelling van OBOT Wil je weten waar je OBOT naartoe gaat? Onze OBOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OBOT token!

