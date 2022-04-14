NodelyAI ($NODE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NodelyAI ($NODE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NodelyAI ($NODE) Informatie NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power. Officiële website: https://www.nodelyai.com/ Whitepaper: https://docs.nodelyai.com/

NodelyAI ($NODE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NodelyAI ($NODE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.38K $ 60.38K $ 60.38K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 742.32M $ 742.32M $ 742.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.34K $ 81.34K $ 81.34K Hoogste ooit: $ 0.02400867 $ 0.02400867 $ 0.02400867 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NodelyAI ($NODE) prijs

NodelyAI ($NODE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NodelyAI ($NODE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $NODE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $NODE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $NODE begrijpt, kun je de live prijs van $NODE token verkennen!

