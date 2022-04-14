NKYC Token (NKYC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NKYC Token (NKYC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NKYC Token (NKYC) Informatie Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Officiële website: https://nonkyc.io

NKYC Token (NKYC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NKYC Token (NKYC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M Totale voorraad: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Circulerende voorraad: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M Hoogste ooit: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 Laagste ooit: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Huidige prijs: $ 16.23 $ 16.23 $ 16.23 Meer informatie over NKYC Token (NKYC) prijs

NKYC Token (NKYC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NKYC Token (NKYC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NKYC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NKYC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NKYC begrijpt, kun je de live prijs van NKYC token verkennen!

Prijsvoorspelling van NKYC Wil je weten waar je NKYC naartoe gaat? Onze NKYC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NKYC token!

