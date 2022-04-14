Nectar (NECT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nectar (NECT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nectar (NECT) Informatie Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Officiële website: https://beraborrow.com/ Whitepaper: https://beraborrow.gitbook.io/docs

Nectar (NECT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nectar (NECT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Totale voorraad: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Circulerende voorraad: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Hoogste ooit: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Laagste ooit: $ 0.938008 $ 0.938008 $ 0.938008 Huidige prijs: $ 0.997447 $ 0.997447 $ 0.997447 Meer informatie over Nectar (NECT) prijs

Nectar (NECT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nectar (NECT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NECT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NECT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NECT begrijpt, kun je de live prijs van NECT token verkennen!

Prijsvoorspelling van NECT Wil je weten waar je NECT naartoe gaat? Onze NECT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NECT token!

