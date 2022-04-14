MUT (MUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MUT (MUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MUT (MUT) Informatie The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. Officiële website: https://muttoken.com/

MUT (MUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MUT (MUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Totale voorraad: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M Circulerende voorraad: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Hoogste ooit: $ 0.089324 $ 0.089324 $ 0.089324 Laagste ooit: $ 0.0000029 $ 0.0000029 $ 0.0000029 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MUT (MUT) prijs

MUT (MUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MUT (MUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MUT begrijpt, kun je de live prijs van MUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van MUT Wil je weten waar je MUT naartoe gaat? Onze MUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MUT token!

