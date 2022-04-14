Motion (MOTION) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Motion (MOTION), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Motion (MOTION) Informatie "We all got motion here" isn't just a phrase it's the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you're trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still. Officiële website: https://x.com/i/communities/1942024537446445422

Motion (MOTION) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Motion (MOTION), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.50K $ 30.50K $ 30.50K Totale voorraad: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Circulerende voorraad: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.50K $ 30.50K $ 30.50K Hoogste ooit: $ 0.00139984 $ 0.00139984 $ 0.00139984 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Motion (MOTION) prijs

Motion (MOTION) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Motion (MOTION) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOTION tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOTION tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOTION begrijpt, kun je de live prijs van MOTION token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOTION Wil je weten waar je MOTION naartoe gaat? Onze MOTION prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOTION token!

