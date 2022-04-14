Mithrandir Token (MITHR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mithrandir Token (MITHR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mithrandir Token (MITHR) Informatie The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Officiële website: https://www.mithr.io/ Whitepaper: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Koop nu MITHR!

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mithrandir Token (MITHR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 178.78K $ 178.78K $ 178.78K Totale voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Circulerende voorraad: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Hoogste ooit: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 Laagste ooit: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Huidige prijs: $ 0.00643649 $ 0.00643649 $ 0.00643649 Meer informatie over Mithrandir Token (MITHR) prijs

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mithrandir Token (MITHR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MITHR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MITHR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MITHR begrijpt, kun je de live prijs van MITHR token verkennen!

Prijsvoorspelling van MITHR Wil je weten waar je MITHR naartoe gaat? Onze MITHR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MITHR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!