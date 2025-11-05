Memory (MEM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02710107 $ 0.02710107 $ 0.02710107 24u laag $ 0.03156649 $ 0.03156649 $ 0.03156649 24u hoog 24u laag $ 0.02710107$ 0.02710107 $ 0.02710107 24u hoog $ 0.03156649$ 0.03156649 $ 0.03156649 Hoogste prijs ooit $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 Laagste prijs $ 0.02710107$ 0.02710107 $ 0.02710107 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) -5.39% Prijswijziging (7D) -20.74% Prijswijziging (7D) -20.74%

Memory (MEM) real-time prijs is $0.02917246. De afgelopen 24 uur werd er MEM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02710107 en een hoogtepunt van $ 0.03156649, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEM hoogste prijs aller tijden is $ 0.120607, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02710107 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEM met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -5.39% in de afgelopen 24 uur en -20.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memory (MEM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.17M$ 29.17M $ 29.17M Circulerende voorraad 75.07M 75.07M 75.07M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Memory is $ 2.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEM is 75.07M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.17M.