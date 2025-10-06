BeursDEX+
De live ATLA prijs vandaag is 52.5923 USD. Volg realtime ATLA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ATLA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ATLA

ATLA Prijsinformatie

Wat is ATLA

ATLA whitepaper

ATLA officiële website

ATLA tokenomie

ATLA Prijsvoorspelling

ATLA Geschiedenis

ATLA koopgids

ATLA-naar-Fiat valutaconversie

ATLA spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ATLA logo

ATLA koers(ATLA)

1 ATLA naar USD live prijs:

$52.5923
-0.13%1D
USD
ATLA (ATLA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:06:46 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 50
24u laag
$ 54.0108
24u hoog

$ 50
$ 54.0108
--
--
-0.70%

-0.13%

-4.32%

-4.32%

ATLA (ATLA) real-time prijs is $ 52.5923. De afgelopen 24 uur werd er ATLA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 50 en een hoogtepunt van $ 54.0108, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ATLA hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ATLA met -0.70% veranderd in het afgelopen uur, -0.13% in de afgelopen 24 uur en -4.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ATLA (ATLA) Marktinformatie

--
$ 10.90M
$ 10.90M$ 10.90M

$ 157.78B
$ 157.78B$ 157.78B

--
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

De huidige marktkapitalisatie van ATLA is --, met een handelsvolume van $ 10.90M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ATLA is --, met een totale voorraad van 3000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 157.78B.

ATLA (ATLA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ATLA prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.068459-0.13%
30 dagen$ +13.9121+35.96%
60 dagen$ +26.9476+104.75%
90 dagen$ +52.5459+42,036.72%
ATLA prijswijziging vandaag

ATLA registreerde vandaag een verandering van $ -0.068459 (-0.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ATLA 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +13.9121 (+35.96%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ATLA 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ATLA zien we een verandering van $ +26.9476 (+104.75%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ATLA 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +52.5459 (+42,036.72%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ATLA (ATLA) bekijken?

Bekijk nu de ATLAprijsgeschiedenispagina.

Wat is ATLA (ATLA)?

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeATLA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ATLA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ATLA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ATLA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ATLA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ATLA (ATLA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ATLA (ATLA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ATLA te bekijken.

Bekijk nu de ATLA prijsvoorspelling !

ATLA (ATLA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ATLA (ATLA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ATLA token !

Hoe koop je ATLA (ATLA)?

Op zoek naar Hoe koop je ATLA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ATLA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ATLA naar lokale valuta's

1 ATLA(ATLA) naar VND
1,383,966.3745
1 ATLA(ATLA) naar AUD
A$80.992142
1 ATLA(ATLA) naar GBP
39.970148
1 ATLA(ATLA) naar EUR
45.755301
1 ATLA(ATLA) naar USD
$52.5923
1 ATLA(ATLA) naar MYR
RM220.361737
1 ATLA(ATLA) naar TRY
2,214.13583
1 ATLA(ATLA) naar JPY
¥8,046.6219
1 ATLA(ATLA) naar ARS
ARS$76,664.847556
1 ATLA(ATLA) naar RUB
4,273.124375
1 ATLA(ATLA) naar INR
4,661.255549
1 ATLA(ATLA) naar IDR
Rp876,537.982718
1 ATLA(ATLA) naar PHP
3,095.582778
1 ATLA(ATLA) naar EGP
￡E.2,492.87502
1 ATLA(ATLA) naar BRL
R$283.99842
1 ATLA(ATLA) naar CAD
C$74.155143
1 ATLA(ATLA) naar BDT
6,411.00137
1 ATLA(ATLA) naar NGN
75,890.6889
1 ATLA(ATLA) naar COP
$203,058.8703
1 ATLA(ATLA) naar ZAR
R.919.313404
1 ATLA(ATLA) naar UAH
2,213.083984
1 ATLA(ATLA) naar TZS
T.Sh.129,219.2811
1 ATLA(ATLA) naar VES
Bs11,728.0829
1 ATLA(ATLA) naar CLP
$49,752.3158
1 ATLA(ATLA) naar PKR
Rs14,868.895056
1 ATLA(ATLA) naar KZT
27,563.62443
1 ATLA(ATLA) naar THB
฿1,710.827519
1 ATLA(ATLA) naar TWD
NT$1,625.627993
1 ATLA(ATLA) naar AED
د.إ193.013741
1 ATLA(ATLA) naar CHF
Fr42.599763
1 ATLA(ATLA) naar HKD
HK$408.642171
1 ATLA(ATLA) naar AMD
֏20,119.184365
1 ATLA(ATLA) naar MAD
.د.م489.634313
1 ATLA(ATLA) naar MXN
$981.898241
1 ATLA(ATLA) naar SAR
ريال197.221125
1 ATLA(ATLA) naar ETB
Br8,043.992285
1 ATLA(ATLA) naar KES
KSh6,794.399237
1 ATLA(ATLA) naar JOD
د.أ37.2879407
1 ATLA(ATLA) naar PLN
194.59151
1 ATLA(ATLA) naar RON
лв232.457966
1 ATLA(ATLA) naar SEK
kr503.834234
1 ATLA(ATLA) naar BGN
лв89.40691
1 ATLA(ATLA) naar HUF
Ft17,749.375327
1 ATLA(ATLA) naar CZK
1,114.95676
1 ATLA(ATLA) naar KWD
د.ك16.1458361
1 ATLA(ATLA) naar ILS
171.976821
1 ATLA(ATLA) naar BOB
Bs363.412793
1 ATLA(ATLA) naar AZN
89.40691
1 ATLA(ATLA) naar TJS
SM484.901006
1 ATLA(ATLA) naar GEL
143.051056
1 ATLA(ATLA) naar AOA
Kz47,985.21452
1 ATLA(ATLA) naar BHD
.د.ب19.7747048
1 ATLA(ATLA) naar BMD
$52.5923
1 ATLA(ATLA) naar DKK
kr341.84995
1 ATLA(ATLA) naar HNL
L1,385.281182
1 ATLA(ATLA) naar MUR
2,420.297646
1 ATLA(ATLA) naar NAD
$914.580097
1 ATLA(ATLA) naar NOK
kr536.967383
1 ATLA(ATLA) naar NZD
$93.088371
1 ATLA(ATLA) naar PAB
B/.52.5923
1 ATLA(ATLA) naar PGK
K223.517275
1 ATLA(ATLA) naar QAR
ر.ق191.435972
1 ATLA(ATLA) naar RSD
дин.5,368.096061
1 ATLA(ATLA) naar UZS
soʻm626,098.709348
1 ATLA(ATLA) naar ALL
L4,423.538353
1 ATLA(ATLA) naar ANG
ƒ94.140217
1 ATLA(ATLA) naar AWG
ƒ94.140217
1 ATLA(ATLA) naar BBD
$105.1846
1 ATLA(ATLA) naar BAM
KM89.40691
1 ATLA(ATLA) naar BIF
Fr155,094.6927
1 ATLA(ATLA) naar BND
$68.36999
1 ATLA(ATLA) naar BSD
$52.5923
1 ATLA(ATLA) naar JMD
$8,442.641919
1 ATLA(ATLA) naar KHR
211,213.832338
1 ATLA(ATLA) naar KMF
Fr22,404.3198
1 ATLA(ATLA) naar LAK
1,143,310.846699
1 ATLA(ATLA) naar LKR
රු16,029.081194
1 ATLA(ATLA) naar MDL
L900.906099
1 ATLA(ATLA) naar MGA
Ar236,902.01535
1 ATLA(ATLA) naar MOP
P420.7384
1 ATLA(ATLA) naar MVR
809.92142
1 ATLA(ATLA) naar MWK
MK91,306.017953
1 ATLA(ATLA) naar MZN
MT3,363.277585
1 ATLA(ATLA) naar NPR
रु7,460.743678
1 ATLA(ATLA) naar PYG
372,984.5916
1 ATLA(ATLA) naar RWF
Fr76,311.4273
1 ATLA(ATLA) naar SBD
$432.834629
1 ATLA(ATLA) naar SCR
707.366435
1 ATLA(ATLA) naar SRD
$2,024.80355
1 ATLA(ATLA) naar SVC
$460.182625
1 ATLA(ATLA) naar SZL
L915.10602
1 ATLA(ATLA) naar TMT
m184.598973
1 ATLA(ATLA) naar TND
د.ت154.5161774
1 ATLA(ATLA) naar TTD
$356.575794
1 ATLA(ATLA) naar UGX
Sh183,231.5732
1 ATLA(ATLA) naar XAF
Fr30,030.2033
1 ATLA(ATLA) naar XCD
$141.99921
1 ATLA(ATLA) naar XOF
Fr30,030.2033
1 ATLA(ATLA) naar XPF
Fr5,417.0069
1 ATLA(ATLA) naar BWP
P709.99605
1 ATLA(ATLA) naar BZD
$105.710523
1 ATLA(ATLA) naar CVE
$5,055.697799
1 ATLA(ATLA) naar DJF
Fr9,308.8371
1 ATLA(ATLA) naar DOP
$3,379.581198
1 ATLA(ATLA) naar DZD
د.ج6,881.702455
1 ATLA(ATLA) naar FJD
$119.910444
1 ATLA(ATLA) naar GNF
Fr457,290.0485
1 ATLA(ATLA) naar GTQ
Q402.857018
1 ATLA(ATLA) naar GYD
$11,002.30916
1 ATLA(ATLA) naar ISK
kr6,679.2221

ATLA bron

Voor een beter begrip van ATLA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van ATLA
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ATLA

Hoeveel is ATLA (ATLA) vandaag waard?
De live ATLA prijs in USD is 52.5923 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ATLA naar USD prijs?
De huidige prijs van ATLA naar USD is $ 52.5923. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ATLA?
De marktkapitalisatie van ATLA is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ATLA?
De circulerende voorraad van ATLA is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ATLA?
ATLA bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ATLA?
ATLA zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ATLA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ATLA is $ 10.90M USD.
Zal ATLA dit jaar hoger gaan?
ATLA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ATLA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:06:46 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ATLA-naar-USD calculator

Bedrag

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 52.5923 USD

Handel in ATLA

ATLA/USDT
$52.5923
$52.5923$52.5923
-0.13%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

