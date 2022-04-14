MContent (MCONTENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MContent (MCONTENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MContent (MCONTENT) Informatie MContent is introducing the world's first digital content market place that aims to build a collaborative content ecosystem with the core purpose of seed funding, incubating and curating film makers and content producers around the World. This platform will create direct financing and investments for deserving content creators, film professionals and media artists who have the talent but not the resources giving them access to global investors as well as a global audience. Officiële website: https://www.mcontent.net/

MContent (MCONTENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MContent (MCONTENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Totale voorraad: $ 6,023.51T $ 6,023.51T $ 6,023.51T Circulerende voorraad: $ 3,683.22T $ 3,683.22T $ 3,683.22T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MContent (MCONTENT) prijs

MContent (MCONTENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MContent (MCONTENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCONTENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCONTENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCONTENT begrijpt, kun je de live prijs van MCONTENT token verkennen!

