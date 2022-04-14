LOOPY (LOOPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LOOPY (LOOPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY's presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.

Officiële website: https://loopysui.com/

LOOPY (LOOPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOOPY (LOOPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.53K $ 28.53K $ 28.53K Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.53K $ 28.53K $ 28.53K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LOOPY (LOOPY) prijs

LOOPY (LOOPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOOPY (LOOPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOOPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOOPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOOPY begrijpt, kun je de live prijs van LOOPY token verkennen!

