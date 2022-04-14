Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lets Get This Bread (LGTB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lets Get This Bread (LGTB) Informatie $LGTB (Let's Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora's M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees. Officiële website: https://x.com/LGTBonSol Koop nu LGTB!

Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lets Get This Bread (LGTB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.77K $ 66.77K $ 66.77K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.77K $ 66.77K $ 66.77K Hoogste ooit: $ 0.00283765 $ 0.00283765 $ 0.00283765 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Lets Get This Bread (LGTB) prijs

Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lets Get This Bread (LGTB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LGTB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LGTB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LGTB begrijpt, kun je de live prijs van LGTB token verkennen!

Prijsvoorspelling van LGTB Wil je weten waar je LGTB naartoe gaat? Onze LGTB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LGTB token!

