KumaDex Token (DKUMA) Informatie Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Officiële website: https://www.kumatokens.com/ Whitepaper: https://www.kumatokens.com/whitepaper Koop nu DKUMA!

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KumaDex Token (DKUMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.75K $ 37.75K $ 37.75K Totale voorraad: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Circulerende voorraad: $ 739.78M $ 739.78M $ 739.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.04K $ 60.04K $ 60.04K Hoogste ooit: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 Laagste ooit: $ 0.00001436 $ 0.00001436 $ 0.00001436 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over KumaDex Token (DKUMA) prijs

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KumaDex Token (DKUMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DKUMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DKUMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DKUMA begrijpt, kun je de live prijs van DKUMA token verkennen!

