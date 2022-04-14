KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KITNET TOKEN (KITNET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KITNET TOKEN (KITNET) Informatie Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Officiële website: https://www.kitnettoken.com.br Whitepaper: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Koop nu KITNET!

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KITNET TOKEN (KITNET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.18K $ 75.18K $ 75.18K Totale voorraad: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Circulerende voorraad: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 335.54K $ 335.54K $ 335.54K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037195 $ 0.00037195 $ 0.00037195 Meer informatie over KITNET TOKEN (KITNET) prijs

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KITNET TOKEN (KITNET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KITNET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KITNET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KITNET begrijpt, kun je de live prijs van KITNET token verkennen!

Prijsvoorspelling van KITNET Wil je weten waar je KITNET naartoe gaat? Onze KITNET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

