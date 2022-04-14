Jackal Protocol (JKL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jackal Protocol (JKL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jackal Protocol (JKL) Informatie Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Officiële website: https://jackalprotocol.com/

Jackal Protocol (JKL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jackal Protocol (JKL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Totale voorraad: $ 170.97M $ 170.97M $ 170.97M Circulerende voorraad: $ 121.72M $ 121.72M $ 121.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Hoogste ooit: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Laagste ooit: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Huidige prijs: $ 0.02969779 $ 0.02969779 $ 0.02969779 Meer informatie over Jackal Protocol (JKL) prijs

Jackal Protocol (JKL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jackal Protocol (JKL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JKL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JKL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JKL begrijpt, kun je de live prijs van JKL token verkennen!

