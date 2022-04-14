ORDI (ORDI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ORDI (ORDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ORDI (ORDI) Informatie ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Block explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0

ORDI (ORDI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORDI (ORDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 180.29M $ 180.29M $ 180.29M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 180.29M $ 180.29M $ 180.29M Hoogste ooit: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 Laagste ooit: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Huidige prijs: $ 8.585 $ 8.585 $ 8.585 Meer informatie over ORDI (ORDI) prijs

ORDI (ORDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORDI (ORDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORDI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORDI begrijpt, kun je de live prijs van ORDI token verkennen!

