Interport Token (ITP) Informatie Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Officiële website: https://interport.fi/ Whitepaper: https://docs.interport.fi/

Interport Token (ITP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Interport Token (ITP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 575.55K $ 575.55K $ 575.55K Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Hoogste ooit: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Laagste ooit: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 Huidige prijs: $ 0.01647596 $ 0.01647596 $ 0.01647596 Meer informatie over Interport Token (ITP) prijs

Interport Token (ITP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Interport Token (ITP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ITP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ITP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ITP begrijpt, kun je de live prijs van ITP token verkennen!

