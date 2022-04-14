Integral (ITGR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Integral (ITGR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Integral (ITGR) Informatie Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Officiële website: https://integral.link/

Integral (ITGR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Integral (ITGR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 379.55K $ 379.55K $ 379.55K Totale voorraad: $ 299.97M $ 299.97M $ 299.97M Circulerende voorraad: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Hoogste ooit: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Laagste ooit: $ 0.00286014 $ 0.00286014 $ 0.00286014 Huidige prijs: $ 0.00452264 $ 0.00452264 $ 0.00452264 Meer informatie over Integral (ITGR) prijs

Integral (ITGR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Integral (ITGR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ITGR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ITGR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ITGR begrijpt, kun je de live prijs van ITGR token verkennen!

Prijsvoorspelling van ITGR Wil je weten waar je ITGR naartoe gaat? Onze ITGR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ITGR token!

