Infinity (8) Informatie INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic's FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic's FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token. Officiële website: https://8finity.xyz/ Whitepaper: https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity

Infinity (8) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinity (8), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.51K $ 25.51K $ 25.51K Totale voorraad: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Circulerende voorraad: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.51K $ 25.51K $ 25.51K Hoogste ooit: $ 0.01459634 $ 0.01459634 $ 0.01459634 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.000287 $ 0.000287 $ 0.000287 Meer informatie over Infinity (8) prijs

Infinity (8) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinity (8) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 8 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 8 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 8 begrijpt, kun je de live prijs van 8 token verkennen!

Prijsvoorspelling van 8 Wil je weten waar je 8 naartoe gaat? Onze 8 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 8 token!

