Hyperstable (PEG) Informatie Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Officiële website: https://hyperstable.xyz/

Hyperstable (PEG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hyperstable (PEG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 441.50K $ 441.50K $ 441.50K Totale voorraad: $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Circulerende voorraad: $ 55.95M $ 55.95M $ 55.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Hoogste ooit: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 Laagste ooit: $ 0.00800079 $ 0.00800079 $ 0.00800079 Huidige prijs: $ 0.00787989 $ 0.00787989 $ 0.00787989 Meer informatie over Hyperstable (PEG) prijs

Hyperstable (PEG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hyperstable (PEG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEG begrijpt, kun je de live prijs van PEG token verkennen!

