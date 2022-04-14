Hyperstable USD (USH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hyperstable USD (USH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hyperstable USD (USH) Informatie Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Officiële website: https://hyperstable.xyz/

Hyperstable USD (USH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hyperstable USD (USH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Totale voorraad: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Circulerende voorraad: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Hoogste ooit: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Laagste ooit: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Huidige prijs: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Meer informatie over Hyperstable USD (USH) prijs

Hyperstable USD (USH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hyperstable USD (USH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USH begrijpt, kun je de live prijs van USH token verkennen!

