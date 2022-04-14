HELLCAT (HCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HELLCAT (HCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HELLCAT (HCAT) Informatie HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness. Officiële website: https://www.hellcat.gg/

HELLCAT (HCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HELLCAT (HCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K Totale voorraad: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Circulerende voorraad: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K Hoogste ooit: $ 0.0001896 $ 0.0001896 $ 0.0001896 Laagste ooit: $ 0.00000621 $ 0.00000621 $ 0.00000621 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over HELLCAT (HCAT) prijs

HELLCAT (HCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HELLCAT (HCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HCAT begrijpt, kun je de live prijs van HCAT token verkennen!

