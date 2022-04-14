Guberto (GUBERTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Guberto (GUBERTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Guberto (GUBERTO) Informatie Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory. Officiële website: https://gu.exchange Koop nu GUBERTO!

Guberto (GUBERTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Guberto (GUBERTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.18K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.18K Hoogste ooit: $ 0.01280091 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00049177 Meer informatie over Guberto (GUBERTO) prijs

Guberto (GUBERTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Guberto (GUBERTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GUBERTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GUBERTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GUBERTO begrijpt, kun je de live prijs van GUBERTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van GUBERTO Wil je weten waar je GUBERTO naartoe gaat? Onze GUBERTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GUBERTO token!

