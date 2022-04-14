Gradient Protocol (GDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gradient Protocol (GDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gradient Protocol (GDT) Informatie Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Officiële website: https://gradientprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.gradientprotocol.io/ Koop nu GDT!

Gradient Protocol (GDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gradient Protocol (GDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 406.78K $ 406.78K $ 406.78K Totale voorraad: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Circulerende voorraad: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 406.78K $ 406.78K $ 406.78K Hoogste ooit: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 Laagste ooit: $ 0.00705064 $ 0.00705064 $ 0.00705064 Huidige prijs: $ 0.02905608 $ 0.02905608 $ 0.02905608 Meer informatie over Gradient Protocol (GDT) prijs

Gradient Protocol (GDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gradient Protocol (GDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GDT begrijpt, kun je de live prijs van GDT token verkennen!

Prijsvoorspelling van GDT Wil je weten waar je GDT naartoe gaat? Onze GDT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GDT token!

