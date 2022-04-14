fug (FUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in fug (FUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

fug (FUG) Informatie Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog. Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog. Officiële website: https://www.fugsol.xyz/ Koop nu FUG!

fug (FUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor fug (FUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.27K $ 19.27K $ 19.27K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.27K $ 19.27K $ 19.27K Hoogste ooit: $ 0.0056308 $ 0.0056308 $ 0.0056308 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over fug (FUG) prijs

fug (FUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van fug (FUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUG begrijpt, kun je de live prijs van FUG token verkennen!

Prijsvoorspelling van FUG Wil je weten waar je FUG naartoe gaat? Onze FUG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!