Fire (FIRE) Informatie Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Officiële website: https://stokefire.xyz Whitepaper: https://stokefire.xyz/docs/fire Koop nu FIRE!

Fire (FIRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fire (FIRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.25K $ 65.25K $ 65.25K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.57K $ 66.57K $ 66.57K Hoogste ooit: $ 0.857278 $ 0.857278 $ 0.857278 Laagste ooit: $ 0.00665421 $ 0.00665421 $ 0.00665421 Huidige prijs: $ 0.0066571 $ 0.0066571 $ 0.0066571 Meer informatie over Fire (FIRE) prijs

Fire (FIRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fire (FIRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIRE begrijpt, kun je de live prijs van FIRE token verkennen!

