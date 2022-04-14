FDREAM (FDREAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FDREAM (FDREAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FDREAM (FDREAM) Informatie DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Officiële website: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51

FDREAM (FDREAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FDREAM (FDREAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.60K $ 68.60K $ 68.60K Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.60K $ 68.60K $ 68.60K Hoogste ooit: $ 0.02537536 $ 0.02537536 $ 0.02537536 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FDREAM (FDREAM) prijs

FDREAM (FDREAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FDREAM (FDREAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FDREAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FDREAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FDREAM begrijpt, kun je de live prijs van FDREAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van FDREAM Wil je weten waar je FDREAM naartoe gaat? Onze FDREAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FDREAM token!

