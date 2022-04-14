Fabs (FABS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fabs (FABS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fabs (FABS) Informatie FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Officiële website: https://www.fabsmeme.vip/

Fabs (FABS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fabs (FABS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 138.87K $ 138.87K $ 138.87K Totale voorraad: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Circulerende voorraad: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 138.87K $ 138.87K $ 138.87K Hoogste ooit: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Laagste ooit: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Huidige prijs: $ 0.00262492 $ 0.00262492 $ 0.00262492 Meer informatie over Fabs (FABS) prijs

Fabs (FABS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fabs (FABS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FABS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FABS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FABS begrijpt, kun je de live prijs van FABS token verkennen!

