EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain. Officiële website: https://www.evolvesolana.fun/

Evolve (EVOLVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Evolve (EVOLVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.37K $ 9.37K $ 9.37K Totale voorraad: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Circulerende voorraad: $ 948.82M $ 948.82M $ 948.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Hoogste ooit: $ 0.00041429 $ 0.00041429 $ 0.00041429 Laagste ooit: $ 0.00000715 $ 0.00000715 $ 0.00000715 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Evolve (EVOLVE) prijs

Evolve (EVOLVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Evolve (EVOLVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVOLVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVOLVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVOLVE begrijpt, kun je de live prijs van EVOLVE token verkennen!

Prijsvoorspelling van EVOLVE Wil je weten waar je EVOLVE naartoe gaat? Onze EVOLVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EVOLVE token!

