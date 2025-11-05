Dvision Network (DVI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00474914 24u hoog $ 0.0062263 Hoogste prijs ooit $ 3.05 Laagste prijs $ 0.00415325 Prijswijziging (1u) +5.18% Prijswijziging (1D) -10.53% Prijswijziging (7D) +9.29%

Dvision Network (DVI) real-time prijs is $0.00501493. De afgelopen 24 uur werd er DVI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00474914 en een hoogtepunt van $ 0.0062263, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DVI hoogste prijs aller tijden is $ 3.05, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00415325 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DVI met +5.18% veranderd in het afgelopen uur, -10.53% in de afgelopen 24 uur en +9.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dvision Network (DVI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.24M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.01M Circulerende voorraad 246.77M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dvision Network is $ 1.24M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DVI is 246.77M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.01M.