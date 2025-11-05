BeursDEX+
De live Dvision Network prijs vandaag is 0.00501493 USD. Volg realtime DVI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DVI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 DVI naar USD live prijs:

$0.00501493
$0.00501493
-10.50%1D
mexc
USD
Dvision Network (DVI) live prijsgrafiek
Dvision Network (DVI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+5.18%

-10.53%

+9.29%

+9.29%

Dvision Network (DVI) real-time prijs is $0.00501493. De afgelopen 24 uur werd er DVI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00474914 en een hoogtepunt van $ 0.0062263, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DVI hoogste prijs aller tijden is $ 3.05, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00415325 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DVI met +5.18% veranderd in het afgelopen uur, -10.53% in de afgelopen 24 uur en +9.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dvision Network (DVI) Marktinformatie

$ 1.24M
De huidige marktkapitalisatie van Dvision Network is $ 1.24M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DVI is 246.77M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.01M.

Dvision Network (DVI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dvision Network naar USD $ -0.000590317229457964.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dvision Network naar USD $ -0.0005859845.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dvision Network naar USD $ -0.0013198648.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dvision Network naar USD $ -0.004113235528934551.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000590317229457964-10.53%
30 dagen$ -0.0005859845-11.68%
60 dagen$ -0.0013198648-26.31%
90 dagen$ -0.004113235528934551-45.06%

Wat is Dvision Network (DVI)?

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Dvision Network (DVI) hulpbron

Officiële website

Dvision Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dvision Network (DVI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dvision Network (DVI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dvision Network te bekijken.

Bekijk nu de Dvision Network prijsvoorspelling !

DVI naar lokale valuta's

Dvision Network (DVI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dvision Network (DVI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DVI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dvision Network (DVI)

Hoeveel is Dvision Network (DVI) vandaag waard?
De live DVI prijs in USD is 0.00501493 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DVI naar USD prijs?
De huidige prijs van DVI naar USD is $ 0.00501493. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dvision Network?
De marktkapitalisatie van DVI is $ 1.24M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DVI?
De circulerende voorraad van DVI is 246.77M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DVI?
DVI bereikte een ATH-prijs van 3.05 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DVI?
DVI zag een ATL-prijs van 0.00415325 USD.
Wat is het handelsvolume van DVI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DVI is -- USD.
Zal DVI dit jaar hoger gaan?
DVI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DVI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
$102,759.27

$3,347.62

$158.65

$0.9999

$1.1889

$102,759.27

$3,347.62

$158.65

$2.2516

$0.16451

