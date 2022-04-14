Draggy CTO (DRAGGY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Draggy CTO (DRAGGY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Draggy CTO (DRAGGY) Informatie Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie's "The Night Rider" book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community! Officiële website: https://draggy.co/ Koop nu DRAGGY!

Draggy CTO (DRAGGY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Draggy CTO (DRAGGY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 339.58K $ 339.58K $ 339.58K Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 339.58K $ 339.58K $ 339.58K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Draggy CTO (DRAGGY) prijs

Draggy CTO (DRAGGY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Draggy CTO (DRAGGY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRAGGY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRAGGY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRAGGY begrijpt, kun je de live prijs van DRAGGY token verkennen!

Prijsvoorspelling van DRAGGY Wil je weten waar je DRAGGY naartoe gaat? Onze DRAGGY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRAGGY token!

