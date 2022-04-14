Dotcom (Y2K) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dotcom (Y2K), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dotcom (Y2K) Informatie Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age Officiële website: https://y2kdotcom.xyz/

Dotcom (Y2K) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dotcom (Y2K), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Totale voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Circulerende voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Hoogste ooit: $ 0.03458572 $ 0.03458572 $ 0.03458572 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00273802 $ 0.00273802 $ 0.00273802 Meer informatie over Dotcom (Y2K) prijs

Dotcom (Y2K) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dotcom (Y2K) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal Y2K tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel Y2K tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van Y2K begrijpt, kun je de live prijs van Y2K token verkennen!

Prijsvoorspelling van Y2K Wil je weten waar je Y2K naartoe gaat? Onze Y2K prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van Y2K token!

