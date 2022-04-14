DOS Network (DOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOS Network (DOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOS Network (DOS) Informatie DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Officiële website: https://dos.network/ Whitepaper: https://docsend.com/view/ak3rdft

DOS Network (DOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOS Network (DOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.26K $ 26.26K $ 26.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 132.04M $ 132.04M $ 132.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 198.91K $ 198.91K $ 198.91K Hoogste ooit: $ 0.388179 $ 0.388179 $ 0.388179 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019891 $ 0.00019891 $ 0.00019891 Meer informatie over DOS Network (DOS) prijs

DOS Network (DOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOS Network (DOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOS begrijpt, kun je de live prijs van DOS token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOS Wil je weten waar je DOS naartoe gaat? Onze DOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

