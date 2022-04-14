DOOMER (DOOMER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOOMER (DOOMER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOOMER (DOOMER) Informatie Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Officiële website: https://doomercto.xyz/

DOOMER (DOOMER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOOMER (DOOMER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 266.25K $ 266.25K $ 266.25K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 851.89M $ 851.89M $ 851.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 312.54K $ 312.54K $ 312.54K Hoogste ooit: $ 0.00251701 $ 0.00251701 $ 0.00251701 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00031254 $ 0.00031254 $ 0.00031254 Meer informatie over DOOMER (DOOMER) prijs

DOOMER (DOOMER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOOMER (DOOMER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOOMER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOOMER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOOMER begrijpt, kun je de live prijs van DOOMER token verkennen!

