Derive (DRV) Informatie Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Officiële website: https://derive.xyz/ Whitepaper: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Koop nu DRV!

Derive (DRV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Derive (DRV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.24M $ 25.24M $ 25.24M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 853.55M $ 853.55M $ 853.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.58M $ 29.58M $ 29.58M Hoogste ooit: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 Laagste ooit: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 Huidige prijs: $ 0.02957157 $ 0.02957157 $ 0.02957157 Meer informatie over Derive (DRV) prijs

Derive (DRV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Derive (DRV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRV begrijpt, kun je de live prijs van DRV token verkennen!

Prijsvoorspelling van DRV Wil je weten waar je DRV naartoe gaat? Onze DRV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRV token!

