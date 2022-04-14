DEC Token (DECT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DEC Token (DECT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DEC Token (DECT) Informatie DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time. Officiële website: https://dectoken.com/ Whitepaper: https://dectoken.com/whitepaper.pdf

DEC Token (DECT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DEC Token (DECT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 269.84K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 269.84K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026984 Meer informatie over DEC Token (DECT) prijs

DEC Token (DECT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DEC Token (DECT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DECT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DECT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DECT begrijpt, kun je de live prijs van DECT token verkennen!

Prijsvoorspelling van DECT Wil je weten waar je DECT naartoe gaat? Onze DECT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DECT token!

